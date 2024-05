Adnet-Trainer Perlak schmeißt zu Saisonende hin

„Irgendwann stehst du dann an, da geht nix mehr. Ich will mich nicht mehr ärgern“, hat der 45-Jährige genug. Eigentlich war geplant, dass er den Gang in die 1. Landesliga mit antritt. Der Übungsleiter informierte die Klubspitze am Freitag anstatt eines geplanten Gesprächs über das weitere Vorgehen über seinen Abgang mit Saisonende.