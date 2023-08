„Wir trauen uns nicht mehr ins Haus zurück“

Für Michael Grundner sind es bange Stunden. Beim heftigen Sturm am Samstagabend fiel eine Fichte auf sein Wohnhaus in Bürmoos. Das Nachbarhaus wurde evakuiert und darf nach wie vor nicht betreten werden. „Wir trauen uns auch nicht mehr wirklich ins Haus zurück“, sagt Grundner. Obwohl sich die offensichtlichen Schäden in Grenzen halten, nutzt er sein Haus derzeit nur zum Schlafen. Auf das Nachbargebäude drohen, wie berichtet, zwei große Fichten zu stürzen.