„Ein großer Schritt in Richtung Meistertitel“

Schützenhilfe ist möglich

Drei Spiele vor Schluss liegen die Salinenstädter sechs Punkte vorm Rivalen, der allerdings den Direktvergleich über drei Duelle verlor (4:3, 0:4, 2:3) und bei Punktgleichheit wegen einer Strafbeglaubigung zurückgereiht wird. Doch: Da auch die beste Nicht 1b-Mannschaft mitaufsteigt, dürfen auch die Flachgauer von einer Rückkehr in die 1. Klasse Nord träumen. Sie liegen sechs Punkte vor Neueinsteiger Croatia Salzburg. Just gegen den will Hallein am 26. Mai den Sack zumachen, könnte so noch Schützenhilfe leisten.

Stammkräfte bleiben erhalten

Im Anschluss vermeldete die sportliche Führung des Fast-Meisters zudem, dass man sich mit den Stützen Ayetigbo, Azeez Akinyemi und Don Divin Maniradukunda auf eine langfristige Verlängerung ihrer Spielvereinbarung einigen konnte.