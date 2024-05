Bitterer Erbstreit bedroht Zukunft der Mayrhofalm

„Würde meine Mutter das alles mitbekommen, sie würde im Grab rotieren“, sagt Peter Seidl. Der Werfenwenger, dem man die harte Arbeit am Berg ansieht, weiß nicht mehr ein noch aus. Jahrelang hat er die Mayrhofalm samt Ausschank und eingestelltem Vieh der Gemeinschaftsalm auf der Mitterbergalpe in Werfenweng bewirtschaftet. Jetzt auf einmal, nach all den Jahren, soll das plötzlich vorbei sein.