„Dieser Stau war ein richtiges Extremereignis“

„Die Bundesstraße ist seit der Nacht eine einzige Kolonne“ – so beschrieb Samstagnachmittag der Gollinger SPÖ-Bürgermeister Martin Dietrich die Lage mitten im Ort. Die Tunnelbaustellen sorgten an diesem Wochenende für einen Riesenstau. Urlauber wichen über Grödig, Anif und alle nur möglichen Routen der Autobahn aus. Wohnmobile campierten sogar auf einem Diskonterparkplatz in Hallein. Tagsüber halfen die Abfahrtssperren nur bedingt.