Ein halbes Jahrhundert Plácido Domingo in Salzburg

Die Salzburger Pfingstfestspiele enden am Montag mit einem kleinen Ausreißer. Das Festival feiert in diesem Jahr Mozart – und zum Schluss auch noch Plácido Domingo. Seit sage und schreibe 50 Jahren tritt der spanische Startenor in der Stadt an der Salzach auf, erstmals im Jahr 1975 unter Herbert von Karajan als Don Carlos. Seitdem war er insgesamt an 17 Opernproduktionen und zehn Konzertabenden bei den Festspielen beteiligt.