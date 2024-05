Klimakleber gaben sich als Lignano-Urlauber aus

Denn plötzlich schlüpften alle in „Letzte Generation“-Westen und rannten zwischen die Urlauberautos. Schnell setzten sie sich in einer Reihe quer über die Fahrbahnen und klebten ihre Hände am Asphalt fest. Sofort startete ein ohrenbetäubendes Hupkonzert und es wurden Stinkefinger gezeigt. „Spinnt ihr? Geht arbeiten! Unsere Kinder müssen wegen euch warten!“, schrien deutsche Urlauber den Aktivisten zu. Ein Urlauber packte einen Aktivisten am Ärmel, sein Hund müsse Gassi und er wolle abfahren. Kurz drohte die Situation zu eskalieren.