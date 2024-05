14 Stunden Dult-Schicht und trotzdem Spaß dabei

Im Sonderformat gestalten sich auch die Arbeitszeiten der über 100 Standler auf der Dult. Von neun Uhr Vormittag bis kurz vor Mitternacht versuchen sie Gäste zu ihren Geschäften zu locken. „Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen noch ganz, ganz viel zu tun haben“, ist Melanie mit vollem Ehrgeiz bei der Sache. Das Gefühl, dass sie was versäumt, während andere auf der Dult Spaß haben, hat sie keineswegs. „Wir haben verhältnismäßig lange Pausen. In dieser Zeit kann man eigentlich schon ein paar Runden am Karussell drehen.“