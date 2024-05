Ducks siegen per Gnadenregel in Mödling

Nach katastrophalem Saisonstart hatte American Football-Erstligist Salzburg Ducks das Trainerteam ausgetauscht. Unter dem Interimsduo Fabian Birkholz und Francesco Lanzani feierten die Enten nun prompt den ersten Erfolg in der Austrian Football League in Mödling – und wie! Bei den Rangers war nämlich schon zu Beginn des letzten Viertels Schluss, der „mercy rule“ (Gnadenregel) sei Dank. Als Max Reuter ein Field Goal zum 37:0 erzielte, schalteten sich nach folgendem Ballgewinn die Anzeigetafel und Spieluhr ab. Liegt ein Team aussichtslos zurück, verhindert die so genannte „IFAF clock rule“ eine noch herbere Klatsche.