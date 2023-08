YouTube-Phänomen wird Mainstream

Erfolgreiche Serien brauchen große Stars und starke Sender oder Streamingdienste im Rücken? Weit gefehlt. Videoproduzent Fritz Meinecke versammelt mit seiner ungeschliffenen YouTube-Serie „7 vs Wild“ (dt. „Sieben gegen die Wildnis“) ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen. In dem Reality-Format werden pro Staffel sieben Kandidatinnen und Kandidaten eine Woche lang mit jeweils nur sieben Gegenständen als Hilfsmittel in der Wildnis ausgesetzt - in Staffel 1 in Schweden, in Staffel 2 in Panama, in der in wenigen Wochen startenden Staffel 3 in Kanada, wobei in Letzterer erstmals Teams gemeinsam unterwegs sein werden. Wer bis zum Schluss durchhält und dabei die meisten Punkte bei gewissen Challenges sammelt, gewinnt.