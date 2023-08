Johnny Depp: Der Aufstieg nach dem Fall

Es war eine Traumkarriere: Nach dem Einstieg in die Schauspielerei wurde Johnny Depp zunächst dank der Serie „21 Jump Street“ in den 80er-Jahren zum Teenie-Schwarm, konnte sich aber rasch als Charakterdarsteller etablieren und feierte mit Filmen wie „Chocolat“, „Edward mit den Scherenhänden“ oder „Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa“ Kinoerfolge. Zu einem der größten Hollywoodstars überhaupt machte ihn ab dem Jahr 2003 die Rolle des Piraten Captain Jack Sparrow in den „Fluch der Karibik“-Filmen. Doch dann der Skandal: Seine Frau Amber Heard warf ihm Missbrauch und Gewalt vor, im Prozess im Jahr 2022 kamen zahlreiche unschöne Details rund um Drogen, Alkohol und Gewalt ans Licht. Die Cancel Culture schlug zu, der Star bekam keine Rollen mehr und wurde in der „Phantastische Tierwesen“-Filmreihe, in der er den Bösewicht Grindelwald gespielt, sogar durch den Darsteller Mads Mikkelsen ersetzt.