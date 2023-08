„Schüler haben iPhone, aber keine Buntstifte“

Bis zu 1400 Euro kostet ein Schuljahr in der Volksschule oder Unterstufe pro Jahr und Kind. Der größte Teil der Ausgaben steht am Anfang des Schuljahres an, wobei hier die Tafelklässler am meisten betroffen sind, immerhin muss alles neu gekauft werden - von der Schultasche bis zum Spitzer. Nicht für alle Eltern ist das leicht zu stemmen.