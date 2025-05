Frau (34) würgt Mann (40) bis zur Bewusstlosigkeit

Duo attackiert plötzlich Polizei

Als die Polizisten am Rollerdamm in Wien-Floridsdorf eintrafen, bot sich ihnen ein beunruhigendes Bild. Sie mussten sowohl von der 34-jährigen Österreicherin als auch von dem wieder zu Bewusstsein gekommenen Mann wüste Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Anschließend attackierte das Duo die Beamten derart, dass zwei von ihnen ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Beide Beteiligten wurden durch die Exekutive festgenommen und befinden sich in Polizeigewahrsam.