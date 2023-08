Erste schwimmende PV-Anlage in der Steiermark

Rund 1500 Photovoltaik-Paneele schwimmen auf dem rund zweieinhalb Hektar großen Schotterteich im Bezirk Graz-Umgebung und nehmen damit weniger als zehn Prozent der Wasseroberfläche für sich in Anspruch. In sechs Reihen treiben die Paneele ohne fixe Befestigungspunkte - also in dauernder Bewegung - auf dem Teich. Um sie vor Kollisionen zu schützen, sind sie mit einem Holzrahmen umspannt und können gegebenenfalls ferngesteuert werden. Getragen werden die Paneele von rund 3000 Polyethylenfässern, die normalerweise in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Es sei „nichts anderes als ein großes Boot“, erklärte der Entwickler und Betreiber der Anlage, Heimo Ecker-Eckhofen.