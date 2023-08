Frau wegen Erschöpfung aus Klettersteig geflogen

Bange Momente durchlebte eine 34-jährige Deutsche am Samstagvormittag in einem Klettersteig in Tirol! Die Frau, die mit ihrem Ehegatten und einer Freundin unterwegs war, kam bei einer Tour zur Bettelwurfhütte aufgrund von zunehmender Erschöpfung nicht mehr weiter und setzte daraufhin einen Notruf ab.