So rüsten sich die Parteien für (Neu)Wahlen

Vor drei Wochen übersiedelte Johanna Mikl-Leitners Wahlkampfleiter Bernhard Ebner von St. Pölten in die ÖVP-Parteizentrale nach Wien. Im Superwahljahr 2024 wird der enge Freund von ÖVP-Kanzler Karl Nehammer die EU- und die Nationalratswahl-Kampagnen dirigieren. Seit diesem Neuzugang in der ÖVP geht wieder das Neuwahl-Gespenst in den Oppositionsparteien um. Ebner wolle schon im März statt im Herbst einen Wahlgang, lautet das Gerücht.