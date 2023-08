Trump stiehlt mit Auftritt Republikanern die Show

Erneut Kritik an Mike Pence

Einmal mehr kritisierte Trump seinen ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence dafür, dass er sich geweigert hatte, die Wahlergebnisse am 6. Januar 2021 zu annullieren. Trump ist weiterhin überzeugt, dass Pence die Befugnis gehabt hätte, die Wahlergebnisse an die Bundesstaaten zurückzuschicken. Auf Carlsons Frage, ob das Land auf einen Bürgerkrieg zusteuere, verwies er auf den Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021. „Es gibt ein Maß an Leidenschaft, das ich noch nie gesehen habe, es gibt ein Maß an Hass, das ich noch nie gesehen habe, und das ist wahrscheinlich eine ungünstige Kombination.“