Trump muss zahlen und darf niemanden einschüchtern

Trump ist in diesem Jahr bereits in vier Verfahren angeklagt worden. Dabei geht es in zwei Fällen um seine Versuche, sich nach seiner Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden 2020 an der Macht zu halten. Das Verfahren in Georgia gilt als bisher gefährlichstes für Donald Trump. Sollte er verurteilt werden, könnte er sich aufgrund der dortigen Rechtslage selbst als (wiedergewählter) Präsident nicht wieder begnadigen.