Warum waren Prigoschin & Co. im selben Flugzeug?

Was passiert, wenn Wagner-Gruppe in Afrika zerfällt?

Aber es gibt auch Risiken für Putin: „Nämlich, dass die Gruppe Wagner, die in Afrika die Schmutzarbeit für die russische Regierung durchgeführt hat, jetzt zerfällt und Russland damit ein Einflussinstrument in vielen afrikanischen Staaten verliert.“ Auf den Ukraine-Krieg wird der Tod von Prigoschin jedenfalls keine direkten Auswirkungen haben, so Mangott.