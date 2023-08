Für die einen „Mörder“, für andere ein „Held“

In Russland kommt es unterdessen zu Trauerbekundungen für Prigoschin, vor der ehemaligen Wagner-Zentrale in St. Petersburg legten Menschen Blumen, Kerzen und Abzeichen der Wagner-Gruppe nieder. Die Frage, wie die Wagner-Söldner sowie Anhänger der Gruppe reagieren werden, hängt vielerorts in der Luft. So kursierten bereits auf Telegram-Kanälen Videos, in denen vermummte Wagner-Kämpfer dazu aufrufen „den Kampf gegen Putin fortzuführen“.