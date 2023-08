Prigoschins Handy gefunden, Leichen weggebracht

Leichen in die Gerichtsmedizin gebracht

Offiziell teilte Russland mit, dass man den Absturz untersuchen werden. Die Stelle, an der sich die Trümmer befinden, wurde großräumig abgesperrt. Berichtet wurde zudem, dass mittlerweile die sterblichen Überreste zur Untersuchung und Identifikation in die Gerichtsmedizin gebracht wurden. Auch soll Prigoschins Handy gefunden worden sein.