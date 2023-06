Wer ist der Söldner-Chef, der Putin stürzen will?

Häftling, Gastronom, Oligarch, Kriegsherr, Verräter - der am 1. Juni 1961 im damaligen Leningrad geborene Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin hat einen bemerkenswerten Aufstieg hinter sich. Sein Vater stirbt früh, seine Mutter arbeitet in einem Krankenhaus. Der junge Jewgeni besucht ein Sport-Internat, wo er als Langläufer auf sich aufmerksam macht. Der Sprung zum Profi-Sportler schafft er aber nicht. Er gerät in schlechte Gesellschaft und begeht mehrere Diebstähle und Raubüberfälle.