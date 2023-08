So gewann Wiener Prozess gegen Tech-Riesen Apple

„Ich hatte das iPhone 13 Pro in meiner Jackentasche, als es anfing zu regnen. Da waren wir gerade spazieren, in unserem Urlaub in Kärnten“, erinnert sich Robin. Überrascht vom Regen, beeilte sich die Familie, zurück in die Unterkunft zu kommen - wo Robin feststellen musste: Die Kameralinsen seines Smartphones waren trotz Schutzhülle durch die Regentropfen beschädigt worden. Der erste Ärger entwickelte sich bald zu einem gröberen Problem und schließlich zu einer Klage. Heute - ein Jahr später - kann Robin auf einen langwierigen und anstrengenden, wenn auch erfolgreichen Gerichtsprozess zurückblicken.