Barfußschuhe: Wie sie Füße gesünder machen sollen

Für seine Kinder will man nur das Beste. Und so ist der eigene Nachwuchs oft der Auslöser, warum sich Eltern mit Barfußschuhen auseinandersetzen. So auch für Anna-Sophie Rainer, die in Bad Ischl das Barfußschuhgeschäft „Free Feet“ betreibt. 22 Marken sind inzwischen in ihrem Sortiment, mit 16 hat sie 2021 begonnen. „Ich selbst trage seit vier Jahren Barfußschuhe und seit zweieinhalb Jahren ausschließlich. Man kann sie also in allen Alltagssituationen anhaben, und ich würde jedem raten, sie einmal auszuprobieren“, so Anna-Sophie.