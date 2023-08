Während Fahrt Ex-Freundin ins Lenkrad gegriffen!

Es muss die Hitze sein, weil sonst gibt es das nicht, dass die Leute so durchdrehen: Ein 25-Jähriger griff in Freistadt seiner Ex-Freundin während der Fahrt ins Lenkrad, bedrohte sie mit dem Umbringen und schlug die junge Mutter - alles, während das gemeinsame sechs Monate alte Baby an Bord war.