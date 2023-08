Schwimmer geriet im Wörthersee in Bootsschraube

Ein 34-Jähriger aus Graz sprang Samstag beim Seecorso in Velden ins Wasser und wollte unter einem Boot durchtauchen. In diesem Moment startete ein 19-jähriger Klagenfurter sein dort angeleintes Motorboot und wollte dieses zwischen den Stegen rückwärts in den See manövrieren. Dabei ist der Schwimmer in die Schraube des Motorbootes geraten. Er wurde dadurch schwer verletzt. Ein zufällig anwesender Notarzt übernahm die Erstversorgung. Die Ermittlungen seitens der Polizei laufen noch.