Greifvogelcamp: Zahl der Wespenbussarde im Sinken

Umso größer war aber die Freude, dass am ersten Tag zumindest 50 Wespenbussarde gezählt werden konnten. Früher waren es oft 300 am Tag. Die Zahl der Vögel wird händisch in Listen eingetragen. Man ist auch in ständigem Kontakt mit der zweiten Beobachtungsstelle auf dem Dobratsch. Bis Ende August wird täglich gezählt, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr. Den absoluten Rekord an Wespenbussarden gab es 2014 mit 6500 gezählten Exemplaren, im Vorjahr waren es nur noch 1801. Heuer befürchtet man, dass es noch weniger werden.