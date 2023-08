Nach „Stoß“ vom Sprungturm: Das dürfen Bademeister

Einheitliche Ausbildung

Die Ausbildung für das Personal in unseren Bädern ist österreichweit einheitlich geregelt. In OÖ bietet das WIFI etwa Kurse zum sogenannten Badewart für Großanlagen an. Rund 50 Personen absolvieren sie jährlich. „Man lernt Bäderhygiene, Physik, Chemie, Wasseraufbereitung oder Kommunikations- und Beschwerdemanagement“, sagt Martina Mayr-Mauhart vom WIFI. Am längsten dauert die Ausbildung zum Bademeister, die das WIFI OÖ allerdings nicht anbietet: Sie umfasst 73 Einheiten. Neun Stellen für Badewarte oder Bademeister sind in OÖ derzeit unbesetzt.