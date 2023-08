Bademeister stieß Bursch vom Zehn-Meter-Turm

Eine schier unglaubliche Aktion soll sich am Sonntagnachmittag im Freibad in Steyr (Oberösterreich) zugetragen haben. Ein junger Mann stand am Zehn-Meter-Turm, traute sich offenbar nicht zu springen. Dies dürfte laut Augenzeugen einem Bademeister gar nicht gepasst haben - am Ende eskalierte die Situation völlig.