Bademeister nach „Stoß“ vom Sprungturm beurlaubt

Augenzeugen hatten am Sonntag, wie berichtet, beobachtet, wie ein junger Mann am Sprungturm stand, aber nicht hinunter wollte. Zwei Bademeister sollen den Gast verbal aufgefordert haben, den Turm zu verlassen. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, stieg einer der beiden zu ihm auf den Turm - und soll den Mann nach unten gestoßen oder geschubst haben. So stellen die Szenen zumindest einige User, die im Freibad waren, in sozialen Netzwerken dar.