Deutschem Containerschiff gelang Ausfahrt

Nach eineinhalb Jahren Wartezeit konnte ein deutsches Containerschiff am Mittwoch den ukrainischen Hafen Odessa am Schwarzen Meer verlassen. Die Joseph Schulte hatte am 23. Februar 2022 in Odessa festgemacht. Einen Tag später marschierte Russland im Nachbarland ein und blockierte die Häfen. Seither sind zahlreiche internationale Frachter in der Ukraine gestrandet.