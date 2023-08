Firma wird versteigert: Geheimtipp für Heimwerker

Auf der Plattform aurena.at wird ab heute, Donnerstag, die Ausstattung der Firma versteigert. Die Auktion entpuppt sich dabei als echter Geheimtipp für Heimwerker: Werkzeug, Paletten, Sockelleisten, Parkettboden-Packungen und Co. kommen unter den Hammer. Mit 344 Posten geht‘s am Standort in Wolfern los, am kommenden Mittwoch kommen dann 306 Posten in Neuzeug dran.