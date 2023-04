Sanierungspläne geplatzt: Parkett-Firma sperrt zu

Trotz eines Schuldenbergs in Höhe von mehr als neun Millionen Euro hatte die Hochrieser GmbH gehofft, mittels Sanierungsverfahren das Ruder herumreißen zu können. Doch am Freitag platzten diese Hoffnungen: Der Parkettfachbetrieb aus Neuzeug (Oberösterreich), der auch in Knittelfeld und Bruck an der Leitha Niederlassungen hat, muss den Betrieb einstellen.