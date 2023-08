FACC holte heuer schon 200 Mitarbeiter an Bord

Erste Bauteile für E-Flugzeug ausgeliefert

Allein bei der Luftfahrtausstellung in Paris wurden heuer über 1300 neue Flieger bestellt. Bei der FACC schlug sich das mit Auftragseingängen im Gegenwert von rund 400 Millionen Euro nieder. Auch in puncto Zukunftsprojekte tut sich einiges: So lieferte das Unternehmen zuletzt die ersten Bauteile für das eVTOL-Flugzeug von Archer Aviation aus.