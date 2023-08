Nordkorea: Getürmter Soldat war „desillusioniert“

„Während der Ermittlungen gestand Travis King, dass er sich entschlossen habe, in die Demokratische Volksrepublik Korea zu kommen, weil er schlechte Gefühle gegen unmenschliche Behandlung und Rassendiskriminierung in der US-Army hege“, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Die ungleiche amerikanische Gesellschaft habe ihn desillusioniert.