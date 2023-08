Nach Brandserie: Tiroler (56) muss nun vor Gericht

Die Angst ging im Februar in Kundl um. Zuerst wurde eine Waschküche ein Raub der Flammen, einige Tage später ging der Faschingswagen der örtlichen Landjugend im Flammen auf. Im Ort war bald von Brandstiftung die Rede. Als am 26. Februar auch noch eine Garage samt Auto brannte, war die Polizei längst in Alarmbereitschaft.