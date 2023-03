Brandserie in Tirol: Verdächtiger jetzt in U-Haft

Können die Kundler nach dem nervenaufreibenden Februar mit drei Brandstiftungen endlich aufatmen? Oder hat die Justiz den falschen Mann in ihrem Gewahrsam? Nach dem dritten Feuer in der Nacht auf Sonntag führten die Spuren zu einem Einheimischen (56), der in Tatortnähe wohnt. Über mehrere Stunden wurde er am Montag einvernommen.