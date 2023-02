Kundl zittert vor Feuerteufel: Pkw brannte aus

Erst brannte die ehemalige Waschküche eines unbewohnten Einfamilienhauses ab, dann ging der Faschingswagen der örtlichen Landjugend in Flammen auf. In der Nacht auf Sonntag stand nun ein abgestelltes Fahrzeug in einer Garage plötzlich in Flammen. In der Tiroler Gemeinde Kundl werden Erinnerungen an die Jahre 2012 und 2018 wach. Wieder geht die Angst vor einem Feuerteufel um. Die damaligen Brand-Serien blieben ungeklärt.