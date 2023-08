Zillertal: Unruhestifter rastet bei Festnahme aus!

Schläge, Tritte und Drohungen

Doch das brachte den Einheimischen offenbar noch mehr in Rage. „Der Festnahme widersetzte er sich vehement durch Schläge, Tritte und mit verbalen Drohungen“, so die Exekutive weiter. Der 19-Jährige konnte letztlich überwältigt werden. Der mutmaßliche Täter wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.