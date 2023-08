Ärzte halfen ihm - nun tritt er für sie in Pedale

„Mein Leben wieder gerichtet“

Der 34-Jährige musste sich im Linzer Ordensklinikum einer schweren Darmoperation unterziehen. „Ich habe mich vom ersten Tag an wohl gefühlt, spürte sofort, dass die Ärzte dort wüssten, was sie tun. Ich bin ihnen unsagbar dankbar, sie haben mir mein Leben wieder gerichtet“, so Scheiblauer. Er kämpfte sich ins Leben zurück und hat jetzt seinen ursprünglichen Plan in eine Charity-Aktion verwandelt. Der Mostviertler sammelt Spenden, einerseits für das Ordensklinikum, andererseits, nachdem ihm der Verlust zweier Freunde durch Krebs sehr nahe ging, für die Krebshilfe. Die Nummer des Spendekontos findet man auf seiner Facebook-Seite.