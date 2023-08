Bilanz: So gut besucht ist der Altstadtzauber!

Bombastisches Wetter, grandiose Live-Acts und die feinsten Schmankerl für den Gaumen so weit das Auge reicht. Auch am Samstag wird, so wie in den vergangenen zwei Tagen, wieder Vollgas gegeben. Lachende Gesichter und lautes Gelächter stehen am Programm. Egal ob am Alten, am Neuen oder am Dr. Arthur-Lemisch-Platz, in der Kramergasse oder in der Wienergasse - von Musik, über Kulinarik bis hin zu Kinderschminken ist für jeden was dabei. Und das zeigt sich besonders am letzten Tag.