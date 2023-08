Zauberhafte Überraschungen beim Altstadtzauber

Während am Heuplatz noch die letzten Handgriffe bei den Food Trucks zu tun sind, tummeln sich am Flohmarkt rund um den Dom Freitagfrüh bereits die Besucher: Ein Händler preist auf Englisch einen 150 Jahre alten, handbemalten Teller an, Lilienporzellan steht neben bunt bemalten Rehbockkrickerln, Kerzenleuchter hinter Kupferbackformen, Strickhauben liegen bei edlen Likörgläsern und Seifenschalen. „Das kostet einen Euro“, bringt Leandro am Kinderflohmarkt auf dem Domplatz ein Geschäft zum Abschluss. „Wir haben etwa 500 Standln, die wirklich Antikes, Kurioses oder einfach Gebrauchtes anbieten. Die Stimmung ist ebenso wunderbar wie das Wetter“, freuen sich die Stadtrichter und Flohmarktorganisatoren Walter Lamprecht und Matthias Wurzer.