Ein Festival ist ein Spiegelbild der Gesellschaft

Krone: Herr Hagen, wie zufrieden sind Sie mit dem heurigen Szene Openair?

Hannes Hagen: Es war dieses Jahr ganz wunderbar. Wir waren ja bereits zwei Monate vorher ausverkauft. Die Vorbereitungen wurden gut gemeistert, während dem Festival war es sehr anstrengend, weil es in der Nacht stark geregnet hat, was die Abreise erschwert hat. Durch den plötzlichen Starkregen, ergab sich eine andere Dynamik und die Heimfahrt verteilte sich nicht auf fünf Stunden, wie gewohnt. Leider gab es dann zu wenig Kapazitäten beim Verkehrsverbund und es entstanden Wartezeiten, was unangenehm ist.