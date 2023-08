BMW i7: Der erste Elektro-Edel-Panzer der Welt

Nachteil: Wegen des Elektroantriebs kommt man nicht allzu weit und muss recht bald an einer Ladesäule aussteigen. Der Verbrauch liegt offiziell bei 30 kWh/100 Kilometer, also etwa 50 Prozent höher als beim ungepanzerten i7. Dieser kommt im unsparsamen Realbetrieb mit vollem Akku rund 400 Kilometer weit (siehe Fahrbericht), was auf rund 250 Kilometer beim Schutz-BMW schließen lässt. Dann ist die Batterie aber wirklich leer, was im Fall einer Verfolgungsjagd (bei der der Verbrauch sicher noch höher ist) keine angenehme Vorstellung ist.