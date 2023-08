WHO: Zigaretten müssten 23 Euro pro Packerl kosten

Nichtraucherschutz in Österreich wird gut bewertet

Österreich findet sich übrigens auf Platz 26. Die meisten Punkte bekommt die Alpenrepublik für die seit 2019 ausgeweiteten Rauchverbote in öffentlichen Gebäuden und in der Gastronomie. Kritisch wird von der WHO jedoch angemerkt, dass die Preise und die Abgaben zu niedrig angesetzt seien. Also könnte eine ähnliche Forderung wie für Deutschland ebenso für Österreich gelten.