Um drei Millionen Euro: Wohnhaus für Mitarbeiter

Ein Lager in Pfaffenhofen/Deutschland kam neu dazu, in Ternitz/Niederösterreich ist eines in Planung, der Standort in Wernberg/Kärnten wird ausgebaut - wer mit Manfred Kröswang spricht, wird Zeuge des Offensivkurses, den der von ihm geführte Lebensmittelgroßhändler eingeschlagen hat. Ebenso wichtig ist dem Unternehmer ein Projekt, das in unmittelbarer Nähe zur Firmenzentrale des Logistikers in Grieskirchen realisiert wird. Denn: Kröswang baut ein Wohnhaus für seine Mitarbeiter.