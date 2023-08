Pfusch-Sanierung: Wasser dringt in Wohnungen ein

Ich stelle mir die Frage was bei Wiener Wohnen los ist, warum werden Pflichten als Vermieter derart vernachlässigt wo bleibt die soziale Verantwortung für die Mieter welche unter unerträglichen Belastungen leiden? Bei vielen Sanierungen herrscht „Pfusch am Bau“ und andere Gemeindebauten werden so lange vernachlässigt bis sie einsturzgefährdet sind.

Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp Foto: SEPA.Media KG | Isabelle Ouvrard | www.sepa.media