ÖTV-Frauen im BJK-Cup in Gruppe III abgestiegen

„Das ist natürlich sehr bitter, dass wir jetzt gleich abgestiegen sind und nicht mal mehr morgen die Chance kriegen, gegen Marokko gegen den Abstieg zu kämpfen. Die andere Gruppe war die deutlich schwächere Gruppe“, wurde Kapitänin Marion Maruska in einer Aussendung zitiert. „Wir werden gegen Nordmazedonien natürlich dennoch nochmals alles versuchen, um einen positiven, wenigstens etwas versöhnlichen Ausklang der Woche zu schaffen.“