Straka schafft beim Masters Sprung ins Wochenende

Straka, der auf Rang 33 liegend in den zweiten Tag gegangen war, legte einen Fehlstart hin und verbuchte am ersten Loch nach einer Bunkerlandung ein Bogey. Mit Schlaggewinnen auf den Bahnen zwei und neun machte der gebürtige Wiener Boden gut. Doch auch die „back nine“ begann der Weltranglisten-13. nach einem verpatzten Abschlag mit einem Bogey.