Austria Lustenau gewinnt Hit gegen St. Pölten

Austria Lustenau hat mit einem Sieg im Schlager gegen den SKN St. Pölten das Titelrennen in der 2. Fußball-Liga richtig angeheizt. Die Vorarlberger feierten am Freitag in der 25. Runde einen 3:0-Heimsieg und übernahmen mit nun 44 Zählern die Tabellenspitze vom punktegleichen SKN.
Mame Wade via Doppelpack (12., 17.) und Mohamed-Amine Bouchenna (89.) sorgten für Lustenauer Jubel.
Amstetten ist indes mit einer 2:3-Niederlage gegen Schlusslicht Bregenz im Titelkampf gestolpert.
Die nicht aufstiegsberechtigten Niederösterreicher liegen bei einem Spiel mehr mit 40 Zählern vier Punkte hinter dem Topduo. Rang drei nimmt der FAC, der am Samstag beim FC Liefering antritt, mit 41 Zählern ein.
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