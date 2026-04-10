Austria Lustenau gewinnt Hit gegen St. Pölten

Austria Lustenau hat mit einem Sieg im Schlager gegen den SKN St. Pölten das Titelrennen in der 2. Fußball-Liga richtig angeheizt. Die Vorarlberger feierten am Freitag in der 25. Runde einen 3:0-Heimsieg und übernahmen mit nun 44 Zählern die Tabellenspitze vom punktegleichen SKN.